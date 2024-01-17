Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спасатели показали ликвидацию последствий ночной атаки на Одесчину arrow

Спасатели показали ликвидацию последствий ночной атаки на Одесчину

17 января 2024 07:46
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Спасатели показали ликвидацию последствий ночной атаки на Одесчину
Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: ГСЧС
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия ночных российских обстрелов. Известно о трех пострадавших местных жителях.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Последствия обстрела Одессы 17 января

Отмечается, что в результате атаки частично разрушен фасад дома, произошло возгорание газовой трубы, балконов и квартиры. Взрывной волной повреждено восемь и полностью уничтожено четыре автомобиля.

Читайте также:
Последствия атаки на Одесщину
Пожарные ликвидируют возгорание в доме. Фото: ГСЧС
Последствия атаки на Одесщину
Спасатели ликвидируют пожар в доме. Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуировали 130 человек. Известно о трех пострадавших. На месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям.

Последствия обстрела Одесской области
Психологи ГСЧС оказывают помощь жителям Одессы. Фото: ГСЧС
Психологи ГСЧС оказывают помощь жителям Одессы. Фото: ГСЧС

Ночная атака на Одессу 17 января

В ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна повредили многоквартирным домам, автомобили местных жителей. Возникли пожары.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о трех раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 годах.

Одесса
Одесская область
обстрелы
спасатели
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме