Спасатели показали ликвидацию последствий ночной атаки на Одесчину
В Одесской области спасатели ликвидировали последствия ночных российских обстрелов. Известно о трех пострадавших местных жителях.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Последствия обстрела Одессы 17 января
Отмечается, что в результате атаки частично разрушен фасад дома, произошло возгорание газовой трубы, балконов и квартиры. Взрывной волной повреждено восемь и полностью уничтожено четыре автомобиля.
Спасатели эвакуировали 130 человек. Известно о трех пострадавших. На месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям.
Ночная атака на Одессу 17 января
В ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.
Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна повредили многоквартирным домам, автомобили местных жителей. Возникли пожары.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о трех раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 годах.
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