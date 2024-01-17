Спасатели показали ликвидацию последствий ночной атаки на Одесчину

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: ГСЧС

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия ночных российских обстрелов. Известно о трех пострадавших местных жителях.



Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Последствия обстрела Одессы 17 января

Отмечается, что в результате атаки частично разрушен фасад дома, произошло возгорание газовой трубы, балконов и квартиры. Взрывной волной повреждено восемь и полностью уничтожено четыре автомобиля.

Читайте также:

Пожарные ликвидируют возгорание в доме. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар в доме. Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуировали 130 человек. Известно о трех пострадавших. На месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям.

Психологи ГСЧС оказывают помощь жителям Одессы. Фото: ГСЧС

Психологи ГСЧС оказывают помощь жителям Одессы. Фото: ГСЧС

Ночная атака на Одессу 17 января

В ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.



Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна повредили многоквартирным домам, автомобили местных жителей. Возникли пожары.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о трех раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 годах.