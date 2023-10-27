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Румыния установила антидроновую систему на границе с Одесчиной, — СМИ

27 октября 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния установила антидроновую систему на границе с Одесщиной
Военный с антидроновым ружьем. Фото: Милитарный
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Румыния установила на границах с Одесской областью современную систему защиты от дронов. Таким образом, страна-член НАТО пытается защитить свое воздушное пространство в случае очередных российских атак БпЛА на украинское Придунавье.

Об этом сообщает румынское издание Agerpres.

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"Система борьбы с беспилотниками "на месте", как говорится, работает. Мы уже располагаем оборудованием для борьбы с беспилотниками. Некоторое оборудование поступает из вооруженных подразделений Румынии, другое — от союзников, и мы будем это продолжать", — сообщил президент Румынии Клаус Иоганнис.

Также он добавил, что установленная противодроновая система в районе дельты Дуная работает хорошо и отслеживает потенциальные угрозы практически над самой землей.

Падение русских дронов в Румынии

Напомним, 4 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Одесчину. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Также мы писали, что в ночь на 13 сентября оккупанты атаковали Одесскую область, впрочем воздушная тревога была объявлена и на территории соседней Румынии, как оказалось не зря. Экипаж военного вертолета заметил обломки, похожие на части беспилотников.

Румыния ужесточила меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

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