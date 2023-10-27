Румунія встановила антидронову систему на кордоні з Одещиною

Військовий з антидроновою рушницею. Фото: Мілітарний

Румунія встановила на кордонах з Одеською областю сучасну систему захисту від дронів. Таким чином країна-член НАТО намагається захистити свій повітряний простір у випадку чергових російських атак БпЛА на українське Придунав'я.

Про це повідомляє румунське видання Agerpres.

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"Система боротьби з безпілотниками "на місці", як то кажуть, працює. Ми вже маємо розміщене обладнання для боротьби з безпілотниками. Деяке обладнання надходить зі збройних підрозділів Румунії, інше — від союзників, і ми це продовжуватимемо", — повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Також він додав, що встановлена протидронова система в районі дельти Дунаю працює добре і відстежує потенційні загрози практично над самою землею.

Падіння російських дронів у Румунії

Нагадаємо, 4 вересня окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Також ми писали, що в ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Додамо, Румунія посилила заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.