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Румунія встановила антидронову систему на кордоні з Одещиною, — ЗМІ

27 жовтня 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія встановила антидронову систему на кордоні з Одещиною
Військовий з антидроновою рушницею. Фото: Мілітарний
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Румунія встановила на кордонах з Одеською областю сучасну систему захисту від дронів. Таким чином країна-член НАТО намагається захистити свій повітряний простір у випадку чергових російських атак БпЛА на українське Придунав'я.

Про це повідомляє румунське видання Agerpres.

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"Система боротьби з безпілотниками "на місці", як то кажуть, працює. Ми вже маємо розміщене обладнання для боротьби з безпілотниками. Деяке обладнання надходить зі збройних підрозділів Румунії, інше — від союзників, і ми це продовжуватимемо", — повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс.

Також він додав, що встановлена протидронова система в районі дельти Дунаю працює добре і відстежує потенційні загрози практично над самою землею.

Падіння російських дронів у Румунії

Нагадаємо, 4 вересня окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. 

Також ми писали, що в ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Додамо, Румунія посилила заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

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