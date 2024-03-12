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Сергей Братчук прокомментировал скандалы с работниками ТЦК в Одессе

12 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сергей Братчук прокомментировал скандалы с работниками ТЦК в Одессе
Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Скандалы с работниками ТЦК и СП в Одессе и области уже стали привычными, однако виновными в них не только военные. Пока во многих подразделениях ВСУ критически не хватает людей, и комплектация является неотложной потребностью для армии Украины.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Сергей Братчук отметил, что с начала полномасштабного вторжения все военнообязанные должны были явиться в ТЦК для проверки своих данных. Однако это не означало, что все должны идти служить.

"С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля люди призывного возраста были обязаны прийти в ТЦК и проверить свои данные в учете. Или встать на учет. Но люди не выполняли соответствующих требований наших законов и поэтому началась определенная такая вакханалия, которая добавилась к тем коррупционных составляющих", — отметил Сергей Братчук.

Закон о мобилизации

По словам спикера, сейчас ситуация с военнообязанными сложная и требует четких норм, которые должны быть установлены законом. В свою очередь, принятие поправок в закон о мобилизации только затягивают процесс комплектования военных подразделений.

"Я не знаю, эта ситуация не труднее той, которая была 24.02.2022. Сегодня нам катастрофически нужны люди в разных структурах. И такая ситуация требует четкого закона о мобилизации, без тысяч поправок. На мой взгляд, поправки делают, чтобы затянуть процесс" , — сказал военный.

Напомним, что в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и военными . Во время инцидента военные пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика. Потерпевший позже на видео заявил, что претензий к военным нет и готов идти на службу в ВСУ.

Также мы писали, что в Одессе работники территориального центра комплектования отключили свет военнообязанному, чтобы поймать его. Когда мужчина вышел проверить щиток, военные набросились на него и вывели из подъезда.

В одном из населенных пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК. Они были возмущены тем, что военные устраивают рейды и забирают мужчин на фронт.

Одесса
скандал
Одесская область
военный призыв
военный учет
Новости Одессы
Сергей Братчук
документы
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