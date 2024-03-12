Сергій Братчук прокоментував скандали з працівниками ТЦК в Одесі

Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Скандали з працівниками ТЦК та СП в Одесі та області вже стали звичними, проте винними в них є не тільки військові. Наразі в багатьох підрозділах ЗСУ критично не вистачає людей, і комплектація є нагальною потребою для армії України.

Про це повідомив в етері Ранок.LIVE Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Скандали з ТЦК

Сергій Братчук зазначив, що від початку повномасштабного вторгенення всі військовозобов'язані мали з'явитися в ТЦК для перевірки своїх даних. Проте це не означало, що всі мали б йти служити.

"Від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого люди призовного віку були зобов'язані прийти до ТЦК і перевірити свої дані в обліку. Або стати на облік. Але люди не виконували відповідних вимог наших законів і тому почалася певна така вакханалія, яка додалася до тих корупційних складових", — зазначив Сергій Братчук.

Закон про мобілізацію

За словами речника, наразі ситуація з військовозобов'язаними є складною та потребує чітких норм, які мають бути встановлені законом. У свою чергу, прийняття поправок до закону про мобілізацію тільки затягують процес комплектування військових підрозділів.

"Я не знаю, чи ця ситуація не важче за ту, яка була 24.02.2022. Сьогодні нам катастрофічно потрібні люди в різних структурах. І така ситуація потребує чіткого закону про мобілізацію, без тисяч поправок. На мій погляд, поправки роблять, аби затягнути процес", — сказав військовий.

Нагадаємо, що в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та військовими. Під час інциденту військові намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика. Потерпілий пізніше на відео заявив, що претензій до військових не має і готовий іти на службу в ЗСУ.

Також ми писали, що в Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.

Додамо, що в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.