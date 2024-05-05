Школы города Черноморск переходят на дистанционное обучение — почему

Дети катаются на скейтборде. Фото: Новини.LIVE

С завтрашнего дня детей, которые учатся в школах Черноморска Одесского района, переводят на дистанционное обучение. Это делается из соображений безопасности.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

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"С 6 мая мы переводим наши учебные заведения на онлайн обучение. Ко мне обратилось много родителей наших детишек. Мы провели совещания и решили на неделю пойти на дистанционное. Самое главное — это безопасность наших детей!" — сказал мэр.

Известно, что на дистанционной форме дети будут учиться в течение недели. Причины такого решения глава города не назвал, но, скорее всего, это связано с тем, что на следующей неделе будет 9 мая — дата, на которую "молятся" россияне и поэтому в этот день велика вероятность обстрелов. Об этом не раз предупреждали военные эксперты

Напомним, ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук предупреждал, что к символическим датам россияне могут устроить массированные обстрелы региона.

Также мы писали, что российские вооруженные силы приступили к интенсивным обстрелам баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Известно, что боеприпасы совсем свежие, только недавно с завода.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.