Школи міста Чорноморськ переходять на дистанційне навчання — чому

Діти катаються на скейтборді. Фото: Новини.LIVE

З завтрашнього дня дітей, які навчаються в школах Чорноморська Одеського району, переводять на дистанційне навчання. Це робиться з міркувань безпеки.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

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"З 6 травня, ми переводимо наші навчальні заклади на онлайн навчання. До мене звернулося багато батьків наших діточок. Ми провели наради й вирішили на тиждень піти на дистанційне. Найголовніше — це безпека наших дітей!" — сказав мер.

Відомо, що на дистанційній формі, діти будуть навчатись протягом тижня. Причини такого рішення очільник міста не назвав, але скоріш за все це пов’язано з тим, що наступного тижня буде 9 травня — дата, на яку "моляться" росіяни й тому у цей день є велика ймовірність обстрілів. Про це не раз попереджали військові експерти

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук попереджав, що до символічних дат росіяни можуть влаштувати масовані обстріли регіону.

Також ми писали, що російські збройні сили розпочали інтенсивні обстріли балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Відомо, що боєприпаси зовсім свіжі, тільки недавно з заводу.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.