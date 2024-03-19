Шпионил за ВСУ — на Николаевщине задержали информатора российской разведки

Задержанный шпион. Фото: СБУ

В Николаевской области СБУ задержала информатора российской разведки. Мужчина шпионил за украинскими военными и передавал информацию оккупантам. Предателю "светит" 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Подробности деятельности

По информации спецслужбы, мужчина пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ по подготовке диверсий и ракетных ударов по региону. Для этого он использовал дроны с камерами видеофиксации. При задержании оказалось, что злоумышленник бывший работник местного оборонного завода. Также предатель в российских телеграмм-каналах выражал агрессивную позицию по отношению к Украине, что привлекло внимание оккупантов.

Что изъяли в ходе обысков

Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки.

Изъятая взрывчатка. Фото: СБУ

Какое наказание

В настоящее время шпион находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы согласно Уголовному кодексу Украины. СБУ продолжает расследование данного дела и не исключается появление дополнительных деталей.

Другие случаи сотрудничества с врагом

Напомним, что в Одессе задержан предатель. Мужчина якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Его задержали "на горячем", сейчас предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы писали, что благодаря данным, которые злоумышленница передавала оккупантам, россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесчине. Сейчас дело было направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.

Добавим, что в Николаевской области задержали мужчину, который распространял информацию об ВСУ в соцсетях. Он хотел, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты.