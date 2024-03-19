Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки arrow

Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки

19 березня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки
Затриманий шпигун. Фото: СБУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Миколаївщині СБУ затримала інформатора російської розвідки. Чоловік шпигував за українськими військовими та передавав інформацію окупантам. Зраднику "світить" 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Подробиці діяльності

За інформацією спецслужби, чоловік намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону. Для цього він використовував дрони з камерами відеофіксації. Під час затримання виявилося, що зловмисником колишній працівник місцевого оборонного заводу. Також зрадник у російських телеграм-каналах виражав агресивну позицію щодо України, що привернуло увагу окупантів. 

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки - фото 1
Вилучена вибухівка. Фото: СБУ

Яке покарання

Наразі шпигун перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом України. СБУ продовжує розслідування цієї справи та не виключається з'явлення додаткових деталей.

Інші випадки співпраці з ворогом 

Нагадаємо, що в Одесі затримали зрадника. Чоловік нібито працював дальнобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Його затримали "на гарячому", наразі зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Також ми писали, що завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.

СБУ
Одеса
Миколаїв
Одеська область
держзрада
Одеська ОДА
Новини Одеси
інформація
зрада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися