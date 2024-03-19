Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки

Затриманий шпигун. Фото: СБУ

На Миколаївщині СБУ затримала інформатора російської розвідки. Чоловік шпигував за українськими військовими та передавав інформацію окупантам. Зраднику "світить" 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Подробиці діяльності

За інформацією спецслужби, чоловік намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону. Для цього він використовував дрони з камерами відеофіксації. Під час затримання виявилося, що зловмисником колишній працівник місцевого оборонного заводу. Також зрадник у російських телеграм-каналах виражав агресивну позицію щодо України, що привернуло увагу окупантів.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

Вилучена вибухівка. Фото: СБУ

Яке покарання

Наразі шпигун перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом України. СБУ продовжує розслідування цієї справи та не виключається з'явлення додаткових деталей.

Інші випадки співпраці з ворогом

Нагадаємо, що в Одесі затримали зрадника. Чоловік нібито працював дальнобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Його затримали "на гарячому", наразі зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Також ми писали, що завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.