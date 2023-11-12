Шторм повлиял на количество кораблей РФ в море, — Гуменюк

Пресс-секретарь "Юга" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты держат свои суда в бухтах из-за мощного шторма. На боевом дежурстве в Черном море только один десантный корабль, который россияне безжалостно выгнали для запугивания.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Что касается морей, которые ближе к нам, нашему Азово-Черноморскому бассейну, там наблюдается чрезвычайно мощный шторм, который специалисты оценивают до 6 баллов. Даже тот один российский корабль, который сейчас находится в Черном море, безжалостно выгнан в такую погоду. Это еще один способ доказать, что оккупанты о своих не заботятся", — рассказала военная.

Однако Гуменюк подчеркнула, что враг коварен и может запускать ракеты даже из бухт, несмотря на то, что это представляет угрозу непосредственно враждебному экипажу и близлежащей инфраструктуре.

Напомним, по состоянию на 12 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается десантный корабль. Ракетоносители наблюдаются только в Средиземном море.

Также мы писали, что последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались очень эффективными. Из-за них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Добавим, что после удачных попаданий Вооруженными силами Украины по скоплению российских военных в Крыму армия оккупантов потеряла значительную часть ПВО, которые должны были защищать полуостров. Враг вынужден подтягивать системы противовоздушной обороны по другим направлениям.