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Шторм вплинув на кількість кораблів РФ у морі, — Гуменюк

12 листопада 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Шторм вплинув на кількість кораблів РФ у морі, — Гуменюк
Речниця "Півдня" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Окупанти тримають свої судна у бухтах через потужний шторм. На бойовому чергуванні у Чорному морі наразі тільки один десантний корабель, який росіяни безжалісно вигнали для залякування. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

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"Що стосується морів, які ближче до нас, нашого Азово-Чорноморського басейну, там спостерігається надзвичайно потужний шторм, який фахівці оцінюють до 6 балів. Навіть той один російський корабель, який зараз перебуває у Чорному морі, безжалісно вигнаний в таку погоду. Це ще один спосіб довести, що окупанти про своїх не піклуються", — розповіла військова.

Проте Гуменюк наголосила, що ворог підступний і може запускати ракети навіть із бухт, попри те, що це становить загрозу безпосередньо для ворожого екіпажу та прилеглої інфраструктури.

Нагадаємо, станом на 12 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається десантний корабель. Ракетоносії спостерігаються тільки в Середземному морі. 

Також ми писали, що останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Додамо, що після вдалих влучань Збройними силами України по скупченню російських військових у Криму армія окупантів втратила значну частину ППО, які мали захищати півострів. Наразі ворог вимушений підтягувати системи протиповітряної оборони з інших напрямків. 

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