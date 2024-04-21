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Семь миллионов на укрытие для села на Одесчине — ProZorro

21 апреля 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Семь миллионов на укрытие для села на Одесчине — ProZorro
Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области для маленького села, в котором проживает полторы тысячи человек, построят укрытие более чем за 7 млн грн. Известно, что это село Мирное, а постройка будет принадлежать учреждению дошкольного образования.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку в формате открытых торгов объявил Степановский сельсовет Раздельнянского р-на. Аукцион по определению победителя пройдет 30 апреля, а работы должны быть выполнены до 31 октября. Общая сумма закупки — 7 429 987 грн. Согласно информации тендерного предложения, укрытие будет построено на территории заведения дошкольного образования "Ромашка".

Что планируют сделать

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудуют подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и произвести там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
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укрытия

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