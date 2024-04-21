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Сім мільйонів на укриття для села на Одещині — ProZorro

21 квітня 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сім мільйонів на укриття для села на Одещині — ProZorro
Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині для маленького села, у якому проживає півтори тисячі осіб побудують укриття за понад 7 млн грн. Відомо, що це село Мирне, а споруда належатиме до закладу дошкільної освіти.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю у форматі відкритих торгів оголосила Степанівська сільська рада Роздільнянського р-ну. Аукціон на визначення переможця пройде 30 квітня, а роботи мають бути виконані до 31 жовтня. Загальна сума закупівлі — 7 429 987 грн. Згідно з інформацією тендерної пропозиції, укриття побудують на території закладу дошкільної освіти "Ромашка". 

Що планують зробити 

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Ми також писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.

Одеса
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Одеська область
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закупівлі
укриття

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