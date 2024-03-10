Скандал на Одесчине — администрация требует отчеты о проведении минуты молчания

Вокзал в Подольске. Фото: Google Maps

В Подольском районе Одесской области разгорелся скандал. Там глава райгосадминистрации требует фотоотчета о проведении минуты молчания в муниципальных заведениях.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

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По информации, в издание прислали письмо с фотографией соответствующего документа. В нем говорится, что отчеты о выполнении минут молчания должны предоставлять предприятия, учреждения, организации и учреждения подчиненные территориальным общинам. Отмечено, что фотографии с мероприятия нужно посылать каждую пятницу до 15:00 на электронную почту райгосадминистрации.

Требования о предоставлении отчетов. Фото: Зеркало недели

Снизу на фотографии видно, что документ был издан 7 марта 2024 года. Он подписан главой районной государственной администрации Михаилом Лазаренко. Он возглавляет должность с августа 2020 года.

Председатель районной государственной администрации Подольска Михаил Лазаренко. Фото: facebook

Напомним, в Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.

Также мы сообщали, что прокуратура Одесчины требует снесения самовольно построенного имущества, принадлежащего фирме жены экспредседателя Белгород-Днестровского райсовета. Известно, что демонтажу подлежат два жилых дома и гараж.

Добавим, в Одессе будут судить эксруководителя Госэкоинспекции Юго-Западного округа, подозреваемого в служебной халатности. Чиновник не поставил на учет государственное имущество, чем нанес существенный ущерб.