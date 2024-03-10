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Скандал на Одещині — адміністрація вимагає звіти про проведення хвилини мовчання

10 березня 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скандал на Одещині — адміністрація вимагає звіти про проведення хвилини мовчання
Вокзал у місті Подільськ. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Подільському районі, Одеської області розгорівся скандал. Там, голова райдержадміністрації вимагає фотозвіти про проведення хвилини мовчання у муніципальних закладах.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

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За інформацією, до видання прислали лист с фотографією відповідного документа. У ньому мовиться, що звіти про виконання хвилини мовчання мають надавати підприємства, установи, організації та заклади підпорядковані територіальним громадам. Зазначено, що фотографії з заходу  треба надсилати щоп’ятниці до 15:00 на електрону пошту райдержадміністрації.

Скандал на Одещині — адміністрація вимагає звіти про проведення хвилини мовчання - фото 1
Вимоги про надання звітів. Фото: Дзеркало тижня

Знизу на фотографії видно, що документ було видано 7 березня 2024 року. Його підписано головою районної державної адміністрації Михайлом Лазаренком. Він очолює посаду з серпня 2020 року.

Скандал на Одещині — адміністрація вимагає звіти про проведення хвилини мовчання - фото 2
Голова районної державної адміністрації Подільська Михайлом Лазаренко. Фото: facebook

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.

Також ми повідомляли, що прокуратура Одещини вимагає знесення самочинно збудованого майна, яке належить фірмі дружини ексголови Білгород-Дністровської райради. Відомо, що демонтажу підлягають два житлові будинки та гараж. 

Додамо, в Одесі судитимуть екскерівника Держекоінспекції Південно-Західного округу, якого підозрюють в службовій недбалості. Посадовець не поставив на облік державне майно, чим завдав суттєвих збитків. 

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