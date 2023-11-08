Одесситы считают, что деньги должны на помощь в ВСУ, а не на тендеры, проводимые городскими властями

Одесситы на митинге под мэрией. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

На реконструкцию стадиона в Одесской области — 6 млн грн, еще 17 млн грн — на капремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства одесской мэрии, новый легковой автомобиль для СБУ за 5 млн грн. Дискуссия после обнародования тендеров на сайте госзакупок Prozzoro продолжает набирать обороты.

Как одесситы и гости города относятся к распределению госсредств и влияют ли коррупционные скандалы на материальную поддержку ВСУ, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Уместность тендеров во время войны

Вот уже два месяца одесситы выходят на Думскую площадь, требуя не проводить тендеры на озеленение или укладку плитки. Ведь каждый миллион, потраченный на покупку техники для ВСУ, может спасти чью-то жизнь на фронте. Деньги, которые не идут на фронт, должны были быть потрачены действительно на важные вещи — считает одесситка Валентина.

"Есть вещи, на мой взгляд, которые необходимо делать сразу. К примеру, скорая ортопедическая помощь в детской больнице — это то, что не ждет совсем, поскольку больница находится на Слободке, а детки живут в разных районах. Все остальное может подождать", — уверена Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Проблема с тендерами не только в Одессе: все больше украинцев выходят на митинги в своих городах. Так, Анастасия приехала из Николаева. Женщина уверена, что победить агрессора можно, только направив все силы на поддержку нашей армии.

"Я из Николаева, поэтому хорошо знаю за скандальные тендеры. Я считаю, что сейчас нужно направлять деньги на ВСУ. Но я как донатила, так и буду продолжать. Мне кажется, что сейчас нужно все средства, которые у нас есть, свободные и несвободные, направить на помощь армии, а не сажать деревья или стелить плитку", — говорит Анастасия.

Жительница Николаева Анастасия с детьми. Фото: Новини.LIVE

Поведение чиновников оскорбляет украинцев. Люди не понимают, почему они из своего небольшого семейного бюджета находят деньги и отправляют на ВСУ, а государственные средства идут на непервоочередные цели.

"Я негативно отношусь к сомнительным тендерам. Чем могу — помогаю ВСУ, но эти скандалы, можно сказать, что влияют 50/50 на мою помощь", — признается Сабина.

Одесситы возмущаются еще и тем фактом, что государство со своей стороны не влияет на местные советы, которые, по сути, тратят деньги налогоплательщиков на озеленение во время войны.

Донаты на ВСУ

Несмотря на все проблемные вопросы, люди продолжают донатить на ВСУ, поскольку понимают, что от военных сегодня зависит будущее страны. Одесситы надеются, что разум победит и, наконец, ненужные тендеры будут отменены.

"В первую очередь деньги должны идти на ВСУ, а потом уже на другие нужды города. Но эти скандалы не влияют на мою поддержку и донаты на ВСУ", — уверена Марго.

Одесситка Марго. Фото: Новини.LIVE

"Все деньги должны идти на ВСУ, и если государство не хочет поддерживать наших воинов — не значит, что мы не должны. Я всегда доначу на ВСУ", — отмечает Александра.

Одесситки Ирина и Александра. Фото: Новини.LIVE

Старшее поколение одесситов полностью поддерживает молодежь. Говорят, что такое "тендеры" не знают, но распоряжаться деньгами надо с умом.

"Я не совсем в курсе ситуации с тендерами в Одессе, но уверен, что больше средств нужно отправлять на ВСУ, чем тратить на города", — отмечает Евгений.

Одессит Евгений. Фото: Новости.

Среди опрошенных не было ни одного человека, который не донатил бы на ВСУ, даже несмотря на скандальные тендеры. А все потому, что верят в победу и в то, что Украина будет свободна, в том числе и от коррупции.