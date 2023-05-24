Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: причины аварии

Спасатели достают людей из авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Авария произошла сегодня около восьми утра у поворота на город Теплодар. В результате столкновения пострадала семья из Беляевки. Полицейские расследуют это событие, пытаясь выяснить все обстоятельства.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, 36-летний водитель легкового автомобиля перевозил свою жену и тещу в направлении Одессы. Он неожиданно столкнулся с грузовым автомобилем, полуприцепом. Последний остановился на правой стороне дороги, чтобы оказать помощь водителю застрявшего на обочине грузовика.

Следствием аварии получили травмы все пассажиры легковушки. Жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее мать и водитель немедленно доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Отметим, что водители грузовиков не получили никаких травм.

После полного расследования обстоятельств ДТП и проверки на признаки опьянения будут выдвинуты соответствующие юридические квалификации.

ДТП в Одесской области

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгороде-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

Также мы писали, что в городе Березовщина, 24-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля, принадлежавшего его знакомому. Выехав во двор, водитель потерял управление и съехал с дороги, допустив опрокидывание автомобиля.

Кроме того, в селе Выпасное Мологовской территориальной общины Белгород-Днестровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили "ВАЗ 2102" и "ВАЗ 2112", в результате чего пострадали три человека, в том числе шестимесячный младенец.