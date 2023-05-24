Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені: причини аварії

Рятувальники дістають людей з авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку біля повороту на місто Теплодар. Внаслідок зіткнення постраждала родина з Біляївки. Поліцейські наразі розслідують цю подію, намагаючись з'ясувати всі обставини.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередньою інформацією, 36-річний водій легкового автомобіля перевозив свою дружину та тещу в напрямку Одеси. Він несподівано зіткнувся з вантажним автомобілем, що мав напівпричіп. Останній зупинився на правій стороні дороги, щоб надати допомогу водію вантажівки, який застряг на узбіччі.

Наслідком аварії зазнали травми всі пасажири легковика. Дружина водія зазнала травм, несумісних з життям. Її мати та самого водія негайно доставили до лікарні для надання необхідної допомоги. Зазначимо, що водії вантажівок не зазнали жодних травм.

Після повного розслідування обставин ДТП та перевірки керманичів на ознаки сп'яніння будуть висунуті відповідні юридичні кваліфікації.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.

Також ми писали, що в місті Березівщина, 24-річний молодик, перебуваючи у нетверезому стані, сів за кермо автомобіля, який належав його знайомому. Виїхавши за подвір'я, водій втратив керування та з'їхав з дороги, допустивши перекидання автомобіля.

Крім того, у селі Випасне Мологівської територіальної громади Білгород-Дністровського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі "ВАЗ 2102" та "ВАЗ 2112", в результаті чого постраждали троє людей, в тому числі шестимісячне немовля.