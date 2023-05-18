Спецтехника на дорогах Одессы: где не следует парковать авто

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 18 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водителей предупреждают, где не следует покидать свои автомобили.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

Румынская канава — очистка канав и лотков;

ул. Инглезе — очистка коллектора;

Буферный пруд — очистка пруда;

Люстдорфская дорога/ул. Бреуса — ремонт дождеприемника;

Хаджибейская дорога — покос травы (лотки, канавы).

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.