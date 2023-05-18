Спецтехника на дорогах Одессы: где не следует парковать авто
Сегодня, 18 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водителей предупреждают, где не следует покидать свои автомобили.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- Румынская канава — очистка канав и лотков;
- ул. Инглезе — очистка коллектора;
- Буферный пруд — очистка пруда;
- Люстдорфская дорога/ул. Бреуса — ремонт дождеприемника;
- Хаджибейская дорога — покос травы (лотки, канавы).
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.
В 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе планируется финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.
На территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийной ямочности и рытвин на дорогах. Деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта, эффективно устраняются.