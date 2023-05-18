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Спецтехніка на дорогах Одеси: де не слід паркувати авто

18 травня 2023 11:20
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Анна Мурадова
Редактор
Спецтехніка на дорогах Одеси: де не слід паркувати авто
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, де не слід залишати свої автомобілі. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • Румунська канава — очищення канав і лотків;
  • вул. Інглезі — очищення колектору;
  • Буферний ставок — очищення ставку;
  • Люстдорфська дорога/вул. Бреуса — ремонт дощоприймача;
  • Хаджибейська дорога — покіс трави (лотки, канави).

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

На території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

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