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Наблюдает за ситуацией в Черном море — самолет НАТО вышел на патрулирование

20 мая 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Наблюдает за ситуацией в Черном море — самолет НАТО вышел на патрулирование
Разведчик НАТО патрулирует над акваторией моря. Фото: airforce.gov.au
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сегодня, 20 мая. Самолет НАТО мониторит ситуацию над акваторией Черного моря и патрулирует вдоль побережья Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над акваторией Черного моря и вдоль берегов Румынии, контролируя ситуацию на воде.
Наблюдает за ситуацией в Черном море — самолет НАТО вышел на патрулирование - фото 1

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 20 мая, враг увеличил количество снаряженных ракетоносителей в Средиземном море. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон", поражение которого могло произойти в воскресенье, 19 мая.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.

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