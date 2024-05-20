Спостерігає за ситуацією у Чорному морі — літак НАТО вийшов на патрулювання

Розвідувальник НАТО патрулює над акваторією моря. Фото: airforce.gov.au

Американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання сьогодні, 20 травня. Літак НАТО моніторить ситуацію над акваторією Чорного моря та патрулює вздовж узбережжя Румунії.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над акваторією Чорного моря та вздовж берегів Румунії, контролюючи ситуацію на воді.



Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 20 травня, ворог збільшив кількість споряджених ракетоносіїв у Середземному морі. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон", ураження якого могло статися у неділю, 19 травня.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.