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Стало известно, кто поможет разминировать Черное море

22 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, кто поможет разминировать Черное море
Алексей Резников, Министр обороны Украины; Тодор Димитров Тагарев, министр обороны Болгарии. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тысячи квадратных метров Черного моря нуждаются в разминировании. Это я вызов не только Украине, но и другим Черноморским странам.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Рассказать детали вам не могу, но мы уже обсуждали с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым вопросы разминирования Черного моря и необходимых для этого возможностей. Эта проблема является общим вызовом для четырех черноморских стран — Украины, Болгарии, Турции и Румынии", — заявил он.

Кроме того, Алексей Резников указал, что в ближайшем будущем министр обороны Болгарии Тодор Тагарев планирует встретиться с Ангелом Тилваром, коллегой из Румынии, для дискуссии о дальнейших шагах по разминированию Черного моря.

Разминирование Украины

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), почти 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях.

Напомним, после деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет наличия взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.

Отметим, второй год войны диктует свои условия, и дело даже не в закрытых пляжах или "испорченном" курортном сезоне. Пока перед украинцами на первом месте стоит безопасность. Работы прибавилось и у спасателей, но на помощь приходит современная техника, в том числе дроны. Как одесские спасатели, тренируются и повышают свое мастерство с помощью передовых технологий, видели журналисты Новини.LIVE.

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