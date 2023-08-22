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Стало відомо, хто допоможе розмінувати Чорне море

22 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, хто допоможе розмінувати Чорне море
Олексій Резніков, міністр оборони України; Тодор Димитров Тагарев, міністр оборони Болгарії. Фото:  Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тисячі квадратних метрів Чорного моря потребують розмінування. Це я виклик не тільки для України, а й для інших Чорноморських країн. 

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Розповісти деталі вам не можу, але ми вже обговорювали з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим питання розмінування Чорного моря і необхідних для цього можливостей. Ця проблема є спільним викликом для чотирьох чорноморських країн — України, Болгарії, Туреччини та Румунії", — заявив він. 

Окрім того, Олексій Резніков вказав, що в найближчому майбутньому міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев планує зустрітися з Ангелом Тілваром, колегою з Румунії, для дискусії щодо подальших кроків у справі розмінування Чорного моря. 

Розмінування України

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), майже 13,5 тис. кв. км акваторій морів та внутрішніх вод країни потребують розмінування. З цієї загальної площі, 7,3 кв. км знаходяться на вже деокупованих територіях.

Нагадаємо, після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

Зазначимо, другий рік війни диктує свої умови, і справа навіть не в закритих пляжах чи "зіпсованому" курортному сезоні. Наразі перед українцями на першому місці стоїть безпека. Роботи додалося й у рятувальників, але на допомогу приходить сучасна техніка, у тому числі дрони. Як одеські рятувальники тренуються та підвищують свою майстерність за допомогою передових технологій, бачили журналісти Новини.LIVE.

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