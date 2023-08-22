Стало відомо, хто допоможе розмінувати Чорне море

Олексій Резніков, міністр оборони України; Тодор Димитров Тагарев, міністр оборони Болгарії. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

Тисячі квадратних метрів Чорного моря потребують розмінування. Це я виклик не тільки для України, а й для інших Чорноморських країн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Розповісти деталі вам не можу, але ми вже обговорювали з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим питання розмінування Чорного моря і необхідних для цього можливостей. Ця проблема є спільним викликом для чотирьох чорноморських країн — України, Болгарії, Туреччини та Румунії", — заявив він.

Окрім того, Олексій Резніков вказав, що в найближчому майбутньому міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев планує зустрітися з Ангелом Тілваром, колегою з Румунії, для дискусії щодо подальших кроків у справі розмінування Чорного моря.

Розмінування України

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), майже 13,5 тис. кв. км акваторій морів та внутрішніх вод країни потребують розмінування. З цієї загальної площі, 7,3 кв. км знаходяться на вже деокупованих територіях.

Нагадаємо, після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

Зазначимо, другий рік війни диктує свої умови, і справа навіть не в закритих пляжах чи "зіпсованому" курортному сезоні. Наразі перед українцями на першому місці стоїть безпека. Роботи додалося й у рятувальників, але на допомогу приходить сучасна техніка, у тому числі дрони. Як одеські рятувальники тренуються та підвищують свою майстерність за допомогою передових технологій, бачили журналісти Новини.LIVE.