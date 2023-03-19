Стрельба посреди дня в Одессе

На месте происшествия работают правоохранители

Инцидент произошел в районе поселка Котовского. Мужчина стрелял из ружья по животным.

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-каналах.

"У гаражей на поселке Котовского мужчина начал стрелять в собак из ружья", — говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что животные адекватны, не трогают никого, сидят в вольере. Иногда собак выпускают побегать.

На место вызвали сотрудников полиции.

Отметим, в Одессе мужчина переехал собаку и оставил ее умирать. Спасли животное небезразличные одесситы. Ее доставили в ветеринарную клинику, где оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время собака нуждается в немедленной операции, впрочем, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, врачи отсрочили ее. Вместо этого переехавший злоумышленник предложил усыпить животное.

Напомним, одесские полицейские спасли в Херсоне собаку. Четвероногого друга назвали Блэком. При хорошем уходе и чутком отношении пес быстро оправился от стресса и повеселел. А недавно его хозяева, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. Для украинцев каждая жизнь бесценна.

Фото: 12 канал