Стрельба посреди дня: в Одессе мужчина нацелил ружье на собак
Инцидент произошел в районе поселка Котовского. Мужчина стрелял из ружья по животным.
Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-каналах.
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"У гаражей на поселке Котовского мужчина начал стрелять в собак из ружья", — говорится в сообщении.
Очевидцы утверждают, что животные адекватны, не трогают никого, сидят в вольере. Иногда собак выпускают побегать.
На место вызвали сотрудников полиции.
Отметим, в Одессе мужчина переехал собаку и оставил ее умирать. Спасли животное небезразличные одесситы. Ее доставили в ветеринарную клинику, где оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время собака нуждается в немедленной операции, впрочем, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, врачи отсрочили ее. Вместо этого переехавший злоумышленник предложил усыпить животное.
Напомним, одесские полицейские спасли в Херсоне собаку. Четвероногого друга назвали Блэком. При хорошем уходе и чутком отношении пес быстро оправился от стресса и повеселел. А недавно его хозяева, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. Для украинцев каждая жизнь бесценна.
Фото: 12 канал