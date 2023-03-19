Стрілянина посеред дня: в Одесі чоловік націлив рушницю на собак
Інцидент трапився в районі селища Котовського. Чоловік стріляв із рушниці по тваринах.
Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.
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"Біля гаражів на селищі Котовського чоловік почав стріляти в собак з рушниці", — йдеться у повідомленні.
Очевидці стверджують, що тварини адекватні, не чіпають нікого, сидять у вольєрі. Інколи собак випускають побігати.
На місце викликали працівників поліції.
Зазначимо, в Одесі чоловік переїхав собаку і залишив помирати її. Врятували тварину не байдужі одесити. Її доставили до ветеринарної клініки, де надали першу медичну допомогу. Нині собака потребує негайної операції, втім через незадовільний стан здоров’я, лікарі відтермінували її. Натомість зловмисник, який її переїхав, запропонував приспати тварину.
Нагадаємо, одеські поліцейські врятували у Херсоні собаку. Чотирилапого друга назвали Блеком. За гарного догляду та чуйного ставлення пес швидко оговтався від стресу і повеселішав. А нещодавно його господарі, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою. Для українців кожне життя безцінне.
Фото: 12 канал