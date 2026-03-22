Свет в Одессе: завтра будут действовать экстренные отключения

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, в Одессе свет будут выключать без предупреждения. Для города, части Одесского района и отдельных райцентров области будут действовать экстренные отключения. В то же время в части Одесской области введут стабилизационные графики.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию перед важными делами, поездками или рабочими встречами.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

На сегодня Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость составит 4,32 грн за кВт/ч. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время — 2,16 грн за кВт/ч. В то же время для бизнеса базовая стоимость электроэнергии в апреле составит 686,23 грн за МВт/ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф — 359,55 грн за МВт/ч.

Напомним, что тарифы на воду для жителей Одессы в апреле не изменятся. Цены для населения остаются в пределах 14,93 гривны за кубометр без НДС, а за водоотведение — 14,37 гривны за кубометр без НДС. В то же время для бизнеса тарифы значительно выше — более 30 гривен за кубометр воды без НДС и около 24 гривен за водоотведение.

Также бытовые потребители в Одессе в апреле будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Для предприятий действуют другие условия. Стоимость транспортировки газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров.