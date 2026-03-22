Світло в Одесі: ситуація з графіками відключень на завтра

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, в Одесі світло вимикатимуть без попередження. Для міста, частини Одеського району та окремих райцентрів області діятимуть екстрені відключення. Водночас у частині Одеської області запровадять стабілізаційні графіки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію перед важливими справами, поїздками або робочими зустрічами.

Знищені електростанції на Одещині

На сьогодні Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

У квітні одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість становитиме 4,32 грн за кВт/год. Ті, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час — 2,16 грн за кВт/год. Водночас для бізнесу базова вартість електроенергії у квітні становитиме 686,23 грн за МВт/год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт/год.

Нагадаємо, що тарифи на воду для жителів Одеси в квітні не зміняться. Ціни для населення залишаються у межах 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, а за водовідведення — 14,37 гривні за кубометр без ПДВ. Водночас для бізнесу тарифи значно вищі — понад 30 гривень за кубометр води без ПДВ та близько 24 гривень за водовідведення.

Також побутові споживачі в Одесі у квітні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Для підприємств діють інші умови. Вартість транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів.