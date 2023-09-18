Священника из Одесчины подозревают в развращении несовершеннолетней дочери
Экссвященник, ранее занимавший должность настоятеля одного из храмов в Белгород-Днестровском районе предстанет перед судом. Его обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, мужчина в течение длительного времени допускал физическое насилие в отношениях со своей 14-летней дочерью. Это происходило как в их доме, так и в подсобном помещении на территории храма.
Какое наказание ждет экссвященника
Ювенальные прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд согласно статье 156 Уголовного кодекса Украины. По закону за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Напомним, после длительного судебного процесса ювенальные прокуроры Любашевского округа добились избрания наказания для жителя Подольского района. Его обвиняли в развращении малолетних девочек.
Также мы писали, что Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесщины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.
В селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.