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Священника из Одесчины подозревают в развращении несовершеннолетней дочери

18 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Священника из Одесчины подозревают в развращении несовершеннолетней дочери
Следственные действия прокуратуры. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Экссвященник, ранее занимавший должность настоятеля одного из храмов в Белгород-Днестровском районе предстанет перед судом. Его обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, мужчина в течение длительного времени допускал физическое насилие в отношениях со своей 14-летней дочерью. Это происходило как в их доме, так и в подсобном помещении на территории храма.

Какое наказание ждет экссвященника

Ювенальные прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд согласно статье 156 Уголовного кодекса Украины. По закону за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, после длительного судебного процесса ювенальные прокуроры Любашевского округа добились избрания наказания для жителя Подольского района. Его обвиняли в развращении малолетних девочек.

Также мы писали, что Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесщины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.

В селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

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