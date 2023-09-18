Священника з Одещини підозрюють у розбещенні неповнолітньої доньки

Слідчі дії прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура

Екссвященник, який раніше обіймав посаду настоятеля одного з храмів в Білгород-Дністровському районі постане перед судом. Його обвинувачують у розбещенні своєї неповнолітньої доньки.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік протягом тривалого часу допускав фізичного насильства в стосунках зі своєю 14-річною донькою. Це ставалося як в їхньому будинку, так і в підсобному приміщенні на території храму.

Яке покарання чекає на екссвященника

Ювенальні прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду згідно зі статтею 156 Кримінального кодексу України. Згідно з законом, за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, після довгого судового процесу ювенальні прокурори Любашівської округи досягли обрання покарання для мешканця Подільського району. Його обвинувачували в розбещенні малолітніх дівчаток.

Також ми писали, що Одеська обласна прокуратура домоглася справедливого вироку жителю Одещини, який був звинувачений у страшних злочинах проти неповнолітніх. Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки та сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього пасинка.

У селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.