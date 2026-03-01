39-я из Одесской области стала бригадой морской пехоты: что это значит

Военные с автоматами. Фото иллюстративное: 39 бригада береговой охраны

С 1 марта, 39-я, сформированная из добровольцев Одесской области, официально стала отдельной бригадой морской пехоты. Для подразделения это переход к другому уровню задач и ответственности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на 39-ю отдельную бригаду морской пехоты 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.

История бригады

История формирования началась в марте 2022 года, когда в Одессе создали 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны. В ее состав вошли преимущественно добровольцы из региона. Уже в первые месяцы большой войны подразделение воевало на Николаевщине и Херсонщине, а затем присоединилось к контрнаступательным действиям на юге.

В 2024 году бригада вошла в состав 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины. В 2025-м ее переименовали в бригаду береговой обороны. Теперь статус изменен официально - это отдельная бригада морской пехоты.

Что говорят в бригаде

В самой части отмечают: решение созрело не за один день. Подразделение уже длительное время выполняло задачи, характерные именно для морской пехоты. Война заставляет быстро адаптироваться и усиливать способности.

"Движение вперед всегда предполагает изменения. Эффективность невозможна без трансформации и модернизации, так же как развитие — без стратегии действий. Реальность войны побуждает к решительным шагам, и мы к ним готовы", — отметили военные.

Отдельно в бригаде подчеркивают, что новый статус означает высокие стандарты подготовки, другую структуру управления и широкий спектр боевых задач. Речь идет о сложных штурмовых действиях, работе на водных рубежах и участии в наступательных операциях вместе с корпусом морской пехоты. Это шаг к полной интеграции в систему морской пехоты ВМС.

"Для нас это большая честь и одновременно серьезная ответственность, ведь морские пехотинцы — это элита войска. Это подразделения, которым поручают выполнение самых сложных задач", — добавили в бригаде.

Военные также говорят не только о статусе, но и о внутренней готовности принять новую роль. По их словам, это вопрос командного духа, дисциплины и осознания, что отныне требования будут еще жестче. Они прямо называют это вызовом, который принимают сознательно.

"Быть среди славного братства штормовых беретов, сражаться ради победы бок о бок с лучшими — и привилегия, и вызов. Принимаем его с благодарностью и достоинством. Верные всегда с храбрыми сердцами! Слава морской пехоте! Слава Украине!", — написали в бригаде.

