39-та з Одещини стала бригадою морської піхоти

Військові з автоматами. Фото ілюстративне: 39 бригада берегової охорони

З 1 березня 2026 року 39-та, сформована з добровольців Одещини, офіційно стала окремою бригадою морської піхоти. Для підрозділу це не просто перейменування, а перехід до іншого рівня завдань і відповідальності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на 39-ту окрему бригаду морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України.

Історія бригади

Історія формування почалася у березні 2022 року, коли в Одесі створили 126-ту окрему бригаду територіальної оборони. До її складу увійшли переважно добровольці з регіону. Уже в перші місяці великої війни підрозділ воював на Миколаївщині та Херсонщині, а згодом долучився до контрнаступальних дій на півдні.

У 2024 році бригада увійшла до складу 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України. У 2025-му її перейменували на бригаду берегової оборони. Тепер статус змінено офіційно — це окрема бригада морської піхоти.

Що кажуть у бригаді

У самій частині наголошують: рішення визріло не за один день. Підрозділ уже тривалий час виконував завдання, характерні саме для морської піхоти. Війна змушує швидко адаптуватися та посилювати спроможності.

"Рух вперед завжди передбачає зміни. Ефективність неможлива без трансформації та модернізації, так само як розвиток — без стратегії дій. Реальність війни спонукає до рішучих кроків, і ми до них готові", — зазначили військові.

Окремо в бригаді підкреслюють, що новий статус означає вищі стандарти підготовки, іншу структуру управління та ширший спектр бойових задач. Йдеться про складні штурмові дії, роботу на водних рубежах і участь у наступальних операціях разом із корпусом морської піхоти. Це крок до повної інтеграції в систему морської піхоти ВМС.

" Для нас це велика честь та водночас серйозна відповідальність, адже морські піхотинці — це еліта війська. Це підрозділи, яким доручають виконання найскладніших завдань", — додали в бригаді.

Військові також говорять не лише про статус, а й про внутрішню готовність прийняти нову роль. За їхніми словами, це питання командного духу, дисципліни та усвідомлення, що відтепер вимоги будуть ще жорсткішими. Вони прямо називають це викликом, який приймають свідомо.

"Бути серед славетного братерства штормових беретів, битися заради перемоги пліч-о-пліч з найкращими — і привілей, і виклик. Приймаємо його з вдячністю та гідністю. Вірні завжди з хоробрими серцями! Слава морській піхоті! Слава Україні!", — написали в бригаді.

Одесу готують до оборони

