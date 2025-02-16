Взрыв в Николаеве - погибли трое военных

Военные на месте взрыва в Николаеве. Фото: Нацполиция

На днях в центре Николаева произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих-саперов. По предварительным данным, женщина со взрывчаткой приблизилась к группе военных и подорвала себя.

Об этом сообщили в Центре противоминной деятельности.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Взрыв в Николаеве: кто погиб

В Центре противоминной деятельности сообщили, что погибли их сотрудники - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик. Они выполняли свой долг, спасая Украину от минной угрозы.

"Они отдали свою жизнь, выполняя долг перед Родиной, защищая Украину от смертельной угрозы мин и грязи войны", — написали в Центре противоминной деятельности.

Теракт в Николаеве: что известно

Ранее мы сообщали, что 14 февраля в Николаеве произошел взрыв в момент, когда женщина вышла из магазина и подошла к военным. На видео видно, как она стоит рядом, а через мгновение происходит детонация.

Между тем российские Telegram-каналы начали распространять фейки, якобы взрыв был "местью" из-за мобилизации сына подрывницы. Однако проверка Национальной полиции Украины опровергла эту версию: у погибшей было двое сыновей, и ни один из них не является военнослужащим.

Напомним, российская армия нанесла массированный удар по Николаеву, один из дронов взорвался прямо на детской площадке. Также российские террористы атаковали Одесский регион двумя баллистическими ракетами.