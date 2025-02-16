Вибух у Миколаєві — загинуло троє військових

Військові на місці вибуху у Миколаєві. Фото: Нацполіція

Днями у центрі Миколаєва стався вибух, унаслідок якого загинули троє військовослужбовців-саперів. За попередніми даними, жінка з вибухівкою наблизилася до групи військових і підірвала себе.

Про це повідомили у Центрі протимінної діяльності.

Читайте також:

Допис військових. Фото: скриншот

Вибух у Миколаєві: хто загинув

У Центрі протимінної діяльності повідомили, що загинули їх співробітники — Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євген Сірик. Вони виконували свій обов’язок, рятуючи Україну від мінної загрози.

"Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни", — написали у Центрі протимінної діяльності.

Теракт у Миколаєві: що відомо

Раніше ми повідомляли, що 14 лютого у Миколаєві стався вибух в момент, коли жінка вийшла з магазину та підійшла до військових. На відео видно, як вона стоїть поруч, а через мить відбувається детонація.

Тим часом російські Telegram-канали почали поширювати фейки, нібито вибух був "помстою" через мобілізацію сина підривниці. Проте перевірка Національної поліції України спростувала цю версію: у загиблої було двоє синів, і жоден із них не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, російська армія завдала масованого удару по Миколаєву, один із дронів вибухнув просто на дитячому майданчику. Також російські терористи атакували Одеський регіон двома балістичними ракетами.