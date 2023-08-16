"Террористы воюют с продовольствием": в ОП отреагировали на обстрел Одесчины

Уничтоженный ангар в порту Рени. Фото: Андрей Ермак.

В Офисе Президента отреагировали на ночную атаку Одессы, которую совершили оккупанты. Стало известно, что вражеские БПЛА попали по порту в Рене.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"В результате попадания российского БПЛА в два металлических состава ангарного типа возникло возгорание 2-х тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе на площади 10 м2. Погибших и пострадавших нет. Террористы продолжают воевать с продовольствием", — говорится в сообщении.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Атака по Одесской области 16 августа

В ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесчины. В результате атаки БпЛА возникли пожары. Среди поврежденных объектов элеватор, складские комплексы, зернохранилища, административные здания и сельскохозяйственная техника.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесла удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.