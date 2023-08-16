Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Террористы воюют с продовольствием": в ОП отреагировали на обстрел Одесчины arrow

"Террористы воюют с продовольствием": в ОП отреагировали на обстрел Одесчины

16 августа 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Террористы воюют с продовольствием": в ОП отреагировали на обстрел Одесчины
Уничтоженный ангар в порту Рени. Фото: Андрей Ермак.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Офисе Президента отреагировали на ночную атаку Одессы, которую совершили оккупанты. Стало известно, что вражеские БПЛА попали по порту в Рене.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

"В результате попадания российского БПЛА в два металлических состава ангарного типа возникло возгорание 2-х тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе на площади 10 м2. Погибших и пострадавших нет. Террористы продолжают воевать с продовольствием", — говорится в сообщении.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Атака по Одесской области 16 августа

В ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесчины. В результате атаки БпЛА возникли пожары. Среди поврежденных объектов элеватор, складские комплексы, зернохранилища, административные здания и сельскохозяйственная техника.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесла удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз