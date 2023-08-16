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"Терористи воюють з продовольством": в ОП відреагували на обстріл Одещини

16 серпня 2023 14:50
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Анна Мурадова
Редактор
"Терористи воюють з продовольством": в ОП відреагували на обстріл Одещини
Знищений ангар в порту Рені. Фото: Андрій Єрмак.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Офісі Президента відреагували на нічну атаку Одеси, яку здійснили окупанти. Стало відомо, що ворожі БпЛА влучили по порту в Рені. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

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"Внаслідок влучання російського БПЛА у два металевих склади ангарного типу виникло загоряння 2-х тракторів та виявлено загоряння шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м2. Загиблих та постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством", — йдеться в повідомленні. 

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Атака по Одеській області 16 серпня

В ніч на 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Серед пошкоджених об'єктів: елеватор, складські комплекси, зерносховища, адміністративні будівлі та сільськогосподарська техніка. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдала ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

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