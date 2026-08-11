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Главная Одесса Трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют: ситуация со светом

Трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют: ситуация со светом

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Дата публикации 11 августа 2026 09:33
Электротранспорт в Одессе: расписание автобусов и график света
Социальный автобус в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе во вторник, 11 августа, электротранспорт не работает, поэтому трамвайные и троллейбусные маршруты частично дублируются социальными автобусами. В то же время энергетики продолжают ремонтные работы после массированной атаки РФ в ночь на 9 августа, из-за чего часть Приморского района с 09:00 до 17:00 останется без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Социальные автобусы в Одессе

По данным горсовета, работу социального маршрута С6 «ТЦ «Меркурий» — Западное кладбище» временно приостановили. Всего в городе организовано пять основных социальных маршрутов.

  • С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" курсирует в течение дня в обоих направлениях.
  • С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат" связывает центр с районом ул. Семена Палия.
  • С3 "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная" работает утром и во второй половине дня.
  • С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дигтярная" также имеет отдельные рейсы через Западное кладбище.
  • С10 "Железнодорожный вокзал — курорт Куяльник" выполняет рейсы с утра до вечера.

Чем заменили троллейбусы

На маршруте троллейбуса №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал" курсируют три автобуса. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться маршруткой №208 с интервалом 15-20 минут.

По схеме троллейбуса №9 "ул. Инглези — ул. Ришельевская" также курсируют автобусы. Кроме того, работает маршрутное такси №9МТ с интервалом 30-35 минут.

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Маршрут троллейбуса №3 "Застава I — парк Шевченко" дублирует маршрутное такси №233, которое курсирует с интервалом 12–15 минут.

Что работает вместо трамваев

По схеме трамвайного маршрута №5 "Аркадия — Железнодорожный вокзал" автобусы работают в режиме маршрутного такси. Для этого направления 11 августа также внесли изменения в график.

Автобусы курсируют и по схемам трамваев:

  • №18 "Куликово поле — 14-я станция Большого Фонтана";
  • № 21 "Застава II — Тираспольская площадь" с интервалом около часа;
  • № 27 "Площадь Независимости — проспект Свободы".
  • Трамвайный маршрут №10 "ул. Ицхака Рабина — Тираспольская площадь" дублирует маршрутное такси №121 с интервалом 10-12 минут.
  • По схеме трамвая №20 "Херсонский сквер — Хаджибейский лиман" курсирует маршрутка №20т с интервалом около часа.

Расписание работы общественного транспорта

В горсовете предупреждают, что опубликованное расписание является ориентировочным. Время прибытия автобусов может меняться из-за дорожной ситуации, задержек или технических неисправностей. Более подробную информацию о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 в будние дни с 08:00 до 20:00.

Почему остановился электротранспорт

Нынешние проблемы с работой электротранспорта начались после масштабной российской атаки на Одессу и область в ночь на 9 августа. Тогда Россия применила 11 ракет различных типов и до 100 беспилотников, в том числе реактивные дроны и «Бандероли». Попадания зафиксировали в девяти точках в Одессе и области.

Новини.LIVE сообщали, что под ударами оказались жилые дома, портовая и энергетическая инфраструктура. В Одессе возникли масштабные пожары, повреждены автомобили, часть города осталась без электроэнергии, а местами возникли перебои с водоснабжением. Число пострадавших в результате атаки возросло до 14 человек. Из-за последствий атаки движение городского электротранспорта приостановили.

Ремонт энергетической инфраструктуры продолжается и сегодня, 11 августа. Для безопасного проведения восстановительных работ с 09:00 до 17:00 дополнительно отключат электроэнергию в части Приморского района Одессы. Таким образом, часть отключений в городе в этот день будет связана именно с ремонтными работами после российской атаки.

Трамваї та тролейбуси в Одесі не працюють: маршрути автобусів - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Проблемы с электротранспортом

Это не первый случай, когда российские удары оставляют Одессу без трамваев и троллейбусов на длительное время. Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 декабря 2025 года после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру города были обесточены все тяговые подстанции КП "Одесгорэлектротранс". Трамваи и троллейбусы тогда полностью прекратили движение. Вместе с электричеством в части Одессы пропала вода, возникли проблемы с работой котельных и отоплением.

Уже на следующий день город начал запускать социальные автобусы. Однако быстро вернуть трамваи и троллейбусы не удалось: из-за масштабных повреждений энергосистемы они не работали более трёх месяцев. В феврале 2026 года запуск пришлось дополнительно отложить из-за новых повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Лишь 26 марта 2026 года после восстановления питания тяговых подстанций началась техническая обкатка электротранспорта без пассажиров, а 28 марта трамваи и троллейбусы частично вернулись на маршруты. Тогда на линии вышло около 30% подвижного состава. Отдельные маршруты восстанавливали ещё несколько месяцев: Новини.LIVE сообщали, что трамвай №10 вернулся к полной схеме движения только 11 июля, почти через семь месяцев после декабрьской атаки.

Новости Одессы трамвай троллейбусы расписание социальных автобусов в Одессе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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