Карпы в пруду: в Одесском зоопарке выпустили рыб

Центральный пруд Одесского зоопарка снова ожил: после зимовки туда выпустили карпов
Сегодня в центральный пруд зоопарка выпустили карпов Кои. Их каждый год на зимовку забирают в закрытое помещение.
Об этом сообщает КУ Одесский зоопарк.
"Карпы перезимовали в закрытом помещении. Сейчас стало тепло и мы можем вернуть их к пруду. Приглашаем в зоопарк посмотреть на этих замечательных рыб",— говорится в сообщении.
Отметим, в Одесском зверинце выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зоопарка.
Кроме того, недавно проснулись после зимней спячки медведи. Они уже радуются весеннему солнцу в открытом вольере.
Пополнение в зоопарке
Напомним, в экспозиции "Сельское подворье" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.
Также в стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир. Интересные факты о муфлонах читайте в материале.