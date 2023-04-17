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Центральный пруд Одесского зоопарка снова ожил: после зимовки туда выпустили карпов

17 апреля 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Карпы в пруду: в Одесском зоопарке выпустили рыб
Карпов Кои выпустили в пруд. Фото: Одесский зоопарк
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня в центральный пруд зоопарка выпустили карпов Кои. Их каждый год на зимовку забирают в закрытое помещение.

Об этом сообщает КУ Одесский зоопарк.

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"Карпы перезимовали в закрытом помещении. Сейчас стало тепло и мы можем вернуть их к пруду. Приглашаем в зоопарк посмотреть на этих замечательных рыб",— говорится в сообщении.

Отметим, в Одесском зверинце выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зоопарка.

Кроме того, недавно проснулись после зимней спячки медведи. Они уже радуются весеннему солнцу в открытом вольере.

Пополнение в зоопарке

Напомним, в экспозиции "Сельское подворье" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.

Также в стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир. Интересные факты о муфлонах читайте в материале.

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