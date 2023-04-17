Коропи у ставку: в Одеському зоопарку випустили риб

Коропів Кої випустили у ставок. Фото: Одеський зоопарк

Сьогодні у центральний ставок зоопарку випустили коропів Кої. Їх щороку на зимівлю забирають до закритого приміщення.

Про це повідомляє КУ Одеський зоопарк.

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"Коропи перезимували у закритому приміщенні. Наразі стало тепло і ми можемо повернути їх до ставка. Запрошуємо до зоопарку подивитися на цих чудових риб",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Одеському звіринці випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка зоопарку.

Крім того, нещодавно прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.

Поповнення в зоопарку

Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.