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Центральний ставок Одеського зоопарку знову ожив: після зимівлі туди випустили коропів

17 квітня 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Коропи у ставку: в Одеському зоопарку випустили риб
Коропів Кої випустили у ставок. Фото: Одеський зоопарк
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні у центральний ставок зоопарку випустили коропів Кої. Їх щороку на зимівлю забирають до закритого приміщення.

Про це повідомляє КУ Одеський зоопарк.

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"Коропи перезимували у закритому приміщенні. Наразі стало тепло і ми можемо повернути їх до ставка. Запрошуємо до зоопарку подивитися на цих чудових риб",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Одеському звіринці випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка зоопарку.

Крім того, нещодавно прокинулися після зимової сплячки ведмеді. Вони вже радіють весняному сонцю у відкритому вольєрі.

Поповнення в зоопарку

Нагадаємо, на експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Також в стінах Одеського зоопарку на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.

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