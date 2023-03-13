В Черном море караулит четыре вражеских корабля

В Черном море караулят четыре вражеских корабля и два надводных ракетоносителя
Вражеский флот в количестве четырех кораблей находится в Черном море. Украинские военные зафиксировали наличие двух ракетоносителей.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
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"По состоянию на утро в Черном море зафиксированы два вражеских ракетоносителя", — говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль, в Черном — четыре. Находится вражеский флот и находится в Средиземном море в количестве семи кораблей, из них три — носители крылатых ракет типа "калибр". Общий залп до 20 ракет.
Отметим, воинские части и подразделения Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено девять оккупантов и одну боевую машину пехоты. Окончательные потери врага уточняются.
Пока российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.
Напомним, в Одесской области ночь прошла спокойно: без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Однако угроза ракетных атак и авиационных ударов остается высокой.
Фото: BBC