В Черном море караулит четыре вражеских корабля

Общий залп — до 16 "калибров"

Вражеский флот в количестве четырех кораблей находится в Черном море. Украинские военные зафиксировали наличие двух ракетоносителей.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"По состоянию на утро в Черном море зафиксированы два вражеских ракетоносителя", — говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль, в Черном — четыре. Находится вражеский флот и находится в Средиземном море в количестве семи кораблей, из них три — носители крылатых ракет типа "калибр". Общий залп до 20 ракет.

Отметим, воинские части и подразделения Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено девять оккупантов и одну боевую машину пехоты. Окончательные потери врага уточняются.

Пока российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.

Напомним, в Одесской области ночь прошла спокойно: без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Однако угроза ракетных атак и авиационных ударов остается высокой.

Фото: BBC