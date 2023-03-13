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У Чорному морі чатує чотири ворожі кораблі та два надводні ракетоносії

13 березня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі чатує чотири ворожих кораблі
Загальний залп — до 16 калібрів
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ворожий флот у кількості чотирьох кораблів наразі перебуває у Чорному морі. Українській військові  зафіксували наявність двох ракетоносіїв.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"Станом на ранок в Чорному морі  зафіксовано два ворожі ракетоносії", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі в Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель, у Чорному — чотири. Перебуває ворожий флот і у Середземному морі у кількості семи кораблів, з них три — носії крилатих ракет типу "калібр". Загальний залп до 20 ракет.

Зазначимо, військові частини та підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України, у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено дев'ять окупантів та одну бойову машину піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Наразі російські окупаційні війська відчувають гострий дефіцит озброєння, тому для атак вони місяць збирають ракети. Втім українські ППО їх майстерно знищують.

Нагадаємо, в Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів залишається високою.

Фото: BBC 

 

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