В одесский биопарк пришел верблюд из Николаева

Верблюд Заурбек приехал в Одессу. Фото: Николаевский зоопарк

В Одесский биопарк из Николаева приехало новое животное на передержку. Речь идет о верблюде Заурбеке, переданном зверинцу для размножения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского зоопарка.

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"К биопарку Одессы, который, кстати, недавно присоединился к Ассоциации зоопарков Украины, отправился наш молодой (его возраст — три года) двухгорбый верблюд (Camelus bactrianus) по имени Заурбек. Животное передано на передержку с целью размножения, ведь в биопарке нашего Заурбека уже ждет "невеста" по имени Кузя" , — говорится в сообщении.

Работники обоих зверинцев тесно сотрудничают с целью обмена опытом, регулярно проводя семинары различной тематики. Ассоциация Зоопарков Украины занимается перераспределением поступивших средств как помощь. И, конечно, зоопарки сотрудничают с целью обмена животными.

Спасение животных

Напомним, В начале июля 35 отдельная бригада морской пехоты спасла троих птенцов ушастой совы. Солдаты, после пережитого ракетного обстрела, обнаружили маленьких птенцов вблизи сваленных деревьев. Животных передали в Одесский зоопарк.

Добавим, котенок случайно оказался в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом остался жив. Котенок откормили, выкупали, дали имя Шекель. Историю спасения читайте в материале .

Также мы писали, что в городе Рени в Измаильском районе Одесщины сотрудники ГСЧС спасли собаку . Животное упало в канализационный колодец.