До одеського біопарку завітав верблюд з Миколаєва

Верблюд Заурбек приїхав до Одеси. Фото: Миколаївський зоопарк

До Одеського біопарку з Миколаєва приїхала нова тварина на перетримку. Йдеться про верблюда Заурбека, якого передали звіринцю для розмноження.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївського зоопарку.

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"До біопарку Одеси, який, до речі, нещодавно приєднався до Асоціації зоопарків України, вирушив наш молодий (його вік — три роки) двогорбий верблюд (Camelus bactrianus) на ім'я Заурбек. Тварину передано на перетримку з метою розмноження, адже у біопарку нашого Заурбека вже чекає "наречена" на ім'я Кузя", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що працівники обох звіринців тісно співпрацюють з метою обміну досвідом, регулярно проводячи семінари різноманітної тематики. Асоціація зоопарків України займається перерозподілом коштів, що надійшли як допомога. І, звісно, ​​зоопарки співпрацюють з метою обміну тваринами.

Порятунок тварин

Нагадаємо, на початку липня 35 окрема бригада морської піхоти врятувала трьох пташенят вухатої сови. Солдати після пережитого ракетного обстрілу знайшли маленьких пташенят поблизу повалених дерев. Тварин передали в Одеський зоопарк.

Додамо, кошеня випадково опинилося у трюмі з металоломом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишився живим. Кошеня відгодували, викупали, дали ім'я Шекель. Історію порятунку читайте в матеріалі.

Також ми писали, що в місті Рені в Ізмаїльському районі Одещини співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.