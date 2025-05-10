F-16, Storm Shadow и страх России за Крымский мост: что происходит на полуострове

Пожар на Крымском мосту. Фото иллюстративное: Maxar

В оккупированном Крыму заметно возросла паника. Российские медиа и телеграм-каналы сообщают об угрозе удара по Крымскому мосту. По их словам, Украина якобы накопила арсенал ракет и уже имеет на вооружении истребители, которые могут нанести удар в ближайшее время.

Об этом в эфире телепрограммы "Фабрика новин" сообщил спикер УДА Сергей Братчук.

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Россия активно разгоняет страх в собственном информпространстве. По словам представителя Украинской добровольческой, такие заявления — это попытка создать напряжение, придумать угрозу, а затем ее "успешно" нейтрализовать, чтобы похвастаться перед собственным населением.

"Крымский мост — это символ. Он построен незаконно, с нарушением украинского законодательства. Он должен быть демонтирован. И это обязательно будет сделано. Но сейчас есть другие, более насущные приоритеты", — заявил Братчук.

По его словам, первоочередной задачей сейчас является усиление системы противовоздушной обороны и стабилизация фронта. Кроме этого, удар по мосту требует тщательной подготовки.

"Мы не можем позволить себе просто выстрелить, не достичь результата, и дать врагу основание заявить, что "мост стоит и будет стоять". Нужна точность, эффективность и правильный момент", — добавил он.

Охрана Крымского моста

Братчук также отметил, что Россия усилила охрану моста еще с 2014 года, а после полномасштабного вторжения — в разы. Именно поэтому удар по мосту — вопрос не эмоций, а военной целесообразности.

"Мы знаем, что враг готовит еще много информационных вбросов. Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике и не верить фейковым сообщениям. Свое мы еще сделаем — в свое время", — добавил представитель УДА.



Напомним, Крым сегодня фактически превращен в тир для Сил обороны Украины. Также мы писали, что на полуострове размещается значительная часть ресурсов, которые РФ постоянно перебрасывает к линии фронта.