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В портах Большой Одессы увеличилось количество судов для загрузки

22 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы увеличилось количество судов для загрузки
Судно на погрузке в порту. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 22 декабря в портах Большой Одессы увеличилось количество судов на погрузке. В настоящее время в украинских портах находится 29 кораблей

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоит 15 судов, еще 17 — в Черноморске и 7 в Южном. Кроме того, еще 12 кораблей вышли из портов, а 5 уходят на запад. Однако куда именно неизвестно.

Следует отметить, что с десяток судов находятся на загрузке в дунайских портах. Кроме зерна Украина начала экспорт также и горно-металлургической продукции.

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Добавим, в августе заработал Черноморский гуманитарный коридор, заменивший собой зерновое соглашение с Россией. В настоящее время экспортная способность через порты Большой Одессы составляет значительную часть экономики Украины и Одесского региона в частности.

Также мы писали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул зерновое соглашение. Лидер мусульманской страны отметил, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении Черноморской инициативы по привлечению Украины и России.

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