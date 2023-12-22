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У портах Великої Одеси збільшилася кількість суден для завантаження

22 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У портах Великої Одеси збільшилася кількість суден для завантаження
Судно на завантаженні у порту. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 22 грудня у портах Великої Одеси збільшилася кількість суден на завантаженні. Наразі в українських портах перебуває 29 кораблів

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 15 суден, ще 17 — у Чорноморську та 7 у Південному. Крім того, ще 12 кораблів вийшли з портів, а 5 йдуть на захід. Проте куди саме наразі невідомо. 

Слід зазначити, що це з десяток суден знаходяться на завантаженні у дунайських портах. Крім зерна, Україна почала експорт також й гірно-металургійної продукції. 

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Додамо, у серпні запрацював Чорноморський гуманітарний коридор, який замінив собою зернову угоду з Росією. Наразі експортна спроможність через порти Великої Одеси складає значну частку економіки України  та Одеського регіону зокрема. 

Також ми писали, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган згадав про зернову угоду. Лідер мусульманської країни зазначив, що планує поговорити з Путіним про відновлення Чорноморської ініціативи із залученням України та Росії.

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