В селе на Одесчине отремонтируют дорогу за 9 миллионов — ProZorro

Ремонт дороги знак. Фото: google.com

В Одесской области планируют отремонтировать сельскую дорогу почти за 9 миллионов гривен. Речь идет об участке в 5 километрах Николаевка Старомаяковской общины.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные открытый аукцион. Фото: скриншот

По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Старомаяковский сельский совет Березовского района Одесской области, который готов потратить на реконструкцию дороги 8 924 746 гривен. Отметим, что население села составляет 1423 человека.

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Жугана в селе Николаевка.

Подрядчик имеет:

снять старое покрытие;

уложить песчано-щебеночное основание;

закатать все в новый асфальт;

укрепить обочину;

убрать мусор.

Отметим, что желающих выполнять эти работы нет. Однако тендер продлится до 12 декабря включительно.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать сельскую дорогу за 58 миллионов гривен в пределах сел Любополь и Кошары.

Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.