В селе на Одесчине отремонтируют дорогу за 9 миллионов — ProZorro
В Одесской области планируют отремонтировать сельскую дорогу почти за 9 миллионов гривен. Речь идет об участке в 5 километрах Николаевка Старомаяковской общины.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Старомаяковский сельский совет Березовского района Одесской области, который готов потратить на реконструкцию дороги 8 924 746 гривен. Отметим, что население села составляет 1423 человека.
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Жугана в селе Николаевка.
Подрядчик имеет:
- снять старое покрытие;
- уложить песчано-щебеночное основание;
- закатать все в новый асфальт;
- укрепить обочину;
- убрать мусор.
Отметим, что желающих выполнять эти работы нет. Однако тендер продлится до 12 декабря включительно.
Другие тендеры на ремонт дорог
Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать сельскую дорогу за 58 миллионов гривен в пределах сел Любополь и Кошары.
Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.
Добавим, в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.
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