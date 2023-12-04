У селі на Одещині побудують дорогу за 9 мільйонів — ProZorro
В Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за майже 9 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 5 кілометрів Миколаївка Старомаяківської громади.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступила Старомаяківська сільська рада Березівського району Одеської області, яка готова витратити на реконструкцію дороги 8 924 746 гривень. Зазначимо, що населення села складає 1423 осіб.
Що планують зробити
У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жугана у селі Миколаївка.
Підрядник має:
- зняти старе покриття;
- укласти піщано-щебеневу основу;
- закатати все в новий асфальт;
- зміцнити узбіччя;
- прибрати сміття.
Зазначимо, що наразі охочих виконувати ці роботи немає. Проте тендер триватиме до 12 грудня включно.
Інші тендери на ремонт доріг
Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень у межах сіл Любопіль та Кошари.
Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.
Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.
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