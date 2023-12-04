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У селі на Одещині побудують дорогу за 9 мільйонів — ProZorro

4 грудня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У селі на Одещині побудують дорогу за 9 мільйонів — ProZorro
Знак ремонту доріг. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за майже 9 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 5 кілометрів Миколаївка Старомаяківської громади.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro. 

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Дані відкритого аукціону. Фото: скриншот

За даними відкритого аукціону, замовником виступила Старомаяківська сільська рада Березівського району Одеської області, яка готова витратити на реконструкцію дороги 8 924 746 гривень. Зазначимо, що населення села складає 1423 осіб.

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жугана у селі Миколаївка.

Підрядник має:

  • зняти старе покриття;
  • укласти піщано-щебеневу основу;
  • закатати все в новий асфальт;
  • зміцнити узбіччя;
  • прибрати сміття.

Зазначимо, що наразі охочих виконувати ці роботи немає. Проте тендер триватиме до 12 грудня включно. 

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень у межах сіл Любопіль та Кошари.

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень. 

Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

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