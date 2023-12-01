У селі на Одещині відремонтують дорогу майже за 60 мільйонів
В Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 30 кілометрів у межах сіл Любопіль та Кошари.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступило Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області.
Що планують зробити
У тендерній документації йдеться, що планується повна реставрація дорожнього покриття по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль.
Підрядник має:
- зняти старе покриття;
- укласти піщано-щебеневу основу;
- закатати все в новий асфальт;
- облаштувати тротуари;
- зробити освітлення;
- поставити дорожні знаки;
- зміцнити узбіччя;
- прибрати сміття.
Зазначимо, що наразі охочих виконувати дані роботи немає. Проте тендер триватиме до 6 грудня.
Інші тендери на ремонт доріг
Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.
Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.
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