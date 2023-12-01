У селі на Одещині відремонтують дорогу майже за 60 мільйонів

Ремонт доріг. Фото: УНІАН

В Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 30 кілометрів у межах сіл Любопіль та Кошари.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані відкритого аукціону. Фото: скриншот

За даними відкритого аукціону, замовником виступило Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується повна реставрація дорожнього покриття по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль.

Підрядник має:

зняти старе покриття;

укласти піщано-щебеневу основу;

закатати все в новий асфальт;

облаштувати тротуари;

зробити освітлення;

поставити дорожні знаки;

зміцнити узбіччя;

прибрати сміття.

Зазначимо, що наразі охочих виконувати дані роботи немає. Проте тендер триватиме до 6 грудня.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.

Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.