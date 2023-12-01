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У селі на Одещині відремонтують дорогу майже за 60 мільйонів

1 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У селі на Одещині відремонтують дорогу майже за 60 мільйонів
Ремонт доріг. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 30 кілометрів у межах сіл Любопіль та Кошари.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro. 

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Дані відкритого аукціону. Фото: скриншот

За даними відкритого аукціону, замовником виступило Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується повна реставрація дорожнього покриття по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль.

Підрядник має:

  • зняти старе покриття;
  • укласти піщано-щебеневу основу;
  • закатати все в новий асфальт;
  • облаштувати тротуари;
  • зробити освітлення;
  • поставити дорожні знаки;
  • зміцнити узбіччя;
  • прибрати сміття.

Зазначимо, що наразі охочих виконувати дані роботи немає. Проте тендер триватиме до 6 грудня. 

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень. 

Додамо, на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

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