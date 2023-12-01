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В селе на Одесчине отремонтируют дорогу почти за 60 миллионов

1 декабря 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В селе на Одесчине отремонтируют дорогу почти за 60 миллионов
Ремонт дорог. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется отремонтировать сельскую дорогу за 58 миллионов гривен. Речь идет об участке в 30 километров в пределах сел Любополь и Кошары.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные открытый аукцион. Фото: скриншот

По данным открытого аукциона, заказчиком выступило Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области.

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется полная реставрация дорожного покрытия на ул. Центральной от села Кошары в направлении села Любополь.

Подрядчик имеет:

  • снять старое покрытие;
  • уложить песчано-щебеночное основание;
  • закатать все в новый асфальт;
  • обустроить тротуары;
  • сделать освещение;
  • поставить дорожные знаки;
  • укрепить обочину;
  • убрать мусор.

Отметим, что желающих выполнять данные работы нет. Однако тендер продлится до 6 декабря.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.

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