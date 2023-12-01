В селе на Одесчине отремонтируют дорогу почти за 60 миллионов
В Одесской области планируется отремонтировать сельскую дорогу за 58 миллионов гривен. Речь идет об участке в 30 километров в пределах сел Любополь и Кошары.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступило Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области.
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется полная реставрация дорожного покрытия на ул. Центральной от села Кошары в направлении села Любополь.
Подрядчик имеет:
- снять старое покрытие;
- уложить песчано-щебеночное основание;
- закатать все в новый асфальт;
- обустроить тротуары;
- сделать освещение;
- поставить дорожные знаки;
- укрепить обочину;
- убрать мусор.
Отметим, что желающих выполнять данные работы нет. Однако тендер продлится до 6 декабря.
Другие тендеры на ремонт дорог
Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.
Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.
Добавим, в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.
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